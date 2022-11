OPINIÓN | VAR Light

En estos tiempos modernos hay agua pura con gas y aguas gaseosas sin azúcar, cerveza normal y otra, un poco más suave, por lo que no podía faltar el VAR Light, que con sigilo y casi en secreto fue mostrado el pasado sábado a algunos dirigentes.

Sin embargo, creo que, si en Guatemala se piensa implementar el VAR utilizando las mismas imágenes de las transmisiones de televisión, no hay necesidad de regalarle dinero a ninguna empresa que nos quiera dar atole con el dedo, sino hay que imponer una reglamentación a las televisoras, en la que se especifique un número mínimo de cámaras y la ubicación que deben tener estas.

En el partido piloto entre Comunicaciones y Cobán Imperial no sucedió mayor cosa, pero qué tal en el Pensativo, en donde no sabemos si en el primer tanto de Antigua el balón rebasó en su totalidad la línea de gol, o si hubo fuera de juego en la tercera anotación de Municipal en Guastatoya, solo para citar un par de ejemplos en los que quedó la duda porque no tenemos un par de cámaras de línea de gol, ni cámaras con toma abierta al menos a mitad y en tres cuartos de cancha.

Entonces, comencemos por profesionalizar las transmisiones y luego implementemos nuestro propio VAR.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 9 de noviembre.