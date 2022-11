Iztapa hará respetar su localía contra Malacateco, asegura Chuc

ESCUINTLA. El jugador de los Peces Vela asegura que el equipo está concentrado para lograr la victoria.

Deportivo Iztapa viene de perder 4-1 frente a Antigua, cuando visitó la ciudad colonial el pasado sábado por la noche.

El jugador de los Peces Vela, David Chuc, conversó con Guatefutbol.com acerca de cómo se encuentra el grupo de jugadores por la derrota, y dijo: “Nosotros ya le dimos la vuelta a la página, estamos motivados y concentrados para el partido que se viene. Igual si hubiésemos ganado también estaríamos con el mismo ánimo.

El jugador también analizó a los toros, y señaló que será difícil enfrentarlos porque a ellos no les afecta el calor de la costa sur. “Malacateco es un rival fuerte. El calor no le afecta y será un poco complicado, pero tenemos que hacer respetar nuestra casa. Hemos perdido puntos y no tiene que pasar nuevamente. Es un rival directo por lo que tenemos que ganar”.

En cuanto a estar colocados en la zona de clasificación y tener en sus manos la posibilidad de avanzar a la Fase Final, David Chuc comentó: “Ahora está en nuestras manos y todo el equipo está con mucha fe en Dios y está en cada uno poder sacar esto adelante. Confiamos mucho en que nos podamos meter”, finalizó.

Iztapa enfrentará a los Toros el domingo a las 12:00 horas en el estadio El Morón, como parte de la Fecha 19 del Torneo Apertura 2022.