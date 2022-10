Jugadores de Sanarate tomarían una decisión drástica por la falta de pago

EL PROGRESO. La Máquina Celeste emitió un comunicado de cara a esta última jornada en la Primera División.

Deportivo Sanarate informó que no ha podido contar con el apoyo de la Municipalidad de Sanarate, y que ha raíz de eso el equipo ha pasado problemas económicos.

Ahora, el equipo comunicó que tomó la decisión de no presentarse para el juego de la última fecha de la Fase de Clasificación, la cual se realizará este domingo a las 11:00 horas.

“Lamentablemente se nos adeuda mes y medio de nuestro salario a todo el plantel de jugadores y cuerpo técnico. En reunión con Junta directiva se nos informó que hoy 12 de octubre se haría el pago de lo adeudado desgraciadamente no hemos recibido ninguna respuesta positiva del club tomando en cuenta que el viernes cumpliremos dos meses. Hemos decidido como equipo tomar la decisión de no presentarnos para el juego frente a Juventud Pinulteca del fin de semana si no se nos cancela en su totalidad lo adeudado«.

La Máquina Celeste tiene planificado enfrentar a Juventud Pinulteca en el estadio Municipal de Sanarate. De momento el equipo está colocado en la octava posición con 23 puntos en el grupo B, y cuenta con posibilidades de meterse a la Fase Final siempre y cuando gane, y que Comunicaciones B, San Benito o Barberena pierda.