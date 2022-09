El capitán Crema trabaja por separado

GUATEMALA. Comunicaciones tiene con molestias a su máximo referente.

El equipo Crema entrena en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, pensando en el compromiso del fin de semana contra Malacateco, el cual corresponde por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2022.

Hoy Guatefutbol.com logró conocer por medio de una fuente cerca de José Contreras, que en el juego contra Antigua GFC terminó con una sobre carga muscular. Desde el club hay tranquilidad porque no es nada grave, sin embargo el capitán Crema no trabaja con normalidad para no arriesgarlo.

Hay que recordar que los cremas ya salieron de varios lesionados que tenían, ya que Jorge Aparicio, Lynner García, Carlos Castrillo y Karel Espino ya recibieron el alta médica.

Por lo pronto de parte del club esperan que José Contreras pueda ser parte del plantel que viaje a Malacatán, y buscar a conseguir la victoria frente a los Toros en el estadio Santa Lucía.