[VIDEO] Deportivo Mixco podría tener un nuevo portero

GUATEMALA. El presidente de los chicharroneros habló para los micrófonos de Guatefutbol.com

Deportivo Mixco sufrió la baja importante del portero Mynor Padilla, quien se lesionó del tendón de aquiles de la pierna izquierda. “Lamentamos mucho la lesión de Padilla porque se esforzó en la Primera División, y él más que nadie se merece estar en el primer partido contra Antigua”, mencionó Neto Bran.

La lesión se originó en Costa Rica en la gira que tuvo el equipo días atrás, y ahora desde la directiva se contempla que podría llegar un nuevo portero. “A los días que ocurrió la lesión me estaba escribiendo mi director deportivo, y me recomendaba un posible portero, pero no puede ser, no puedo terminar de asimilar lo ocurrido. Habrá que esperar”, explicó el máximo directivo de los mixqueños.

En el cuerpo médico del equipo se piensa que Mynor Padilla podría perderse una buena parte del Torneo Apertura 2022, pero confía también en que la recuperación pueda ser rápida y efectiva.

Por ahora Deportivo Mixco cuenta con los porteros Kenderson Navarro y el guardameta Miguel Nicolau.

