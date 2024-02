El emotivo significado del saco de Amarini Villatoro

QUETZALTENANGO – El entrenador rindió un significativo homenaje con su ropa.

Amarini Villatoro siempre se ha caracterizado por los looks a lo largo de su carrera y el jueves sorprendió al vestir un saco en el partido de Xelajú MC ante Xinabajul – Huehue, tras el pitazo final aclaró la razón por la que lo usó.

Villatoro confirmó que aprovechó a ponérselo para homenajear a su señor padre, quien el año pasado falleció y este jueves estuvo de cumpleaños. Él siempre le decía que se vistiera elegante y por eso decidió ponérselo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Lo del saco fue por el primer cumpleaños que yo no paso o no tengo como saludar a mi papa. Mi papa fue asesinado hace cinco meses y me dijo que siempre me quería ver elegante, por eso esto va para él, para mi viejo, se lo dedico al cielo y en homenaje a mi viejo me lo puse”, aseguró.

El entrenador le dedicó el triunfo y no descartó volvérselo a poner, debido a que también trajo buena suerte para conseguir los tres primeros puntos de los chivos en el Torneo Clausura 2024.