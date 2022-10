César Calderón ve el lado positivo a la reprogramación de partidos

ALTA VERAPAZ – El defensor guatemalteco habló sobre la actualidad de su equipo.

César Calderón analizó lo hecho por Cobán Imperial el fin de semana anterior contra Iztapa, en el que salió contento por el triunfo de 1-0, además, le vio el lado positivo a la reprogramación de partidos porque le da más tiempo para prepararse.

“Gracias a Dios la actividad que tenía programada salió como queríamos y en lo que respecta al partido fue bastante bueno, nos quedamos con los tres puntos y era importante para nosotros como equipo”, dijo Calderón.

Acerca de la situación en el Apertura 2022 comentó: “La tabla está muy apretada, todos estamos pegando desde el último al primero, nadie quiere dejar puntos y nosotros tenemos que hacer lo nuestro como lo hicimos el sábado”.

“Los equipos no quieren regalar puntos, somos once contra once, podemos sufrir porque cada quien pelea por sus intereses, pero hay que prepararnos de la mejor manera”, agregó.

El defensor también comentó acerca de los cambios en el calendario debido a la actividad de la Selección Nacional: “No corta en cierta parte porque traes un ritmo de juego, pero hay que ver lo positivo porque hay más tiempo para preparar los juegos que vienen”.

Los Príncipes Azules tenían programado jugar este fin de semana contra Antigua, pero su duelo se trasladó para el 9 de noviembre. Su retorno a la actividad será el 30 de octubre cuando reciban a Malacateco.