Centrone pide que exista unidad en Xinabajul

HUEHUETENANGO – El entrenador dejó un mensaje a los encargados del equipo.

Xinabajul – Huehue logró mantenerse en la Liga Nacional y clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura 2024, algo que aprovechó Pablo Centrone para enviarle un mensaje a los encargados del club al llamarlos a la unidad y así no repetir la situación que se vivió.

“Hubo cosas que no me gustaron, pero con este grupo voy a arriesgar a pelear con quien sea, ahora espero que todos se pongan las pilas luego de lograr el objetivo”, comenzó diciendo el entrenador.

“Hay que unirnos, porque separados no podemos lograr nada, espero que todos se pongan de acuerdo. Que vengan todos los encargados y se junten, quiero la ayuda de los dirigentes, del alcalde, de todos”, agregó.

“El esfuerzo de los jugadores para mí fue fundamental, el no haberme ido cuando tuve que hacerlo, pero no abandoné como hacen otros. Todos los dirigentes deben de analizar esta situación, porque no se puede seguir jugando con la afición de Huehuetenango”, finalizó.

La X ahora se prepara para afrontar los cuartos de final, cuando el jueves reciba a Antigua GFC y el domingo busque el pase en el estadio Pensativo.