Jorge Moreno aceptó que no tuvo un buen debut

GUATEMALA – El portero mundialista tuvo su primer partido con el primer equipo albo.

Jorge Moreno fue la principal novedad en el once de Comunicaciones contra Achuapa, pero lamentablemente para sus aspiraciones las cosas no le salieron y encajó tres goles, en especial en el que se le escapó de las manos cuando ya había atajado un penal, el cual él mismo provocó.

“En este equipo no se permite perder, mucho menos de local, en lo personal estoy contento por mi debut porque lo esperé mucho, pero no fue como yo hubiese querido, pero fue un partido accidental y al final lo que espero es dar lo mejor”, dijo.

Sobre su sensación tras el juego añadió: “Se me dio la oportunidad traté de hacerlo bien, pero al final siempre hay cosas buenas y malas, lo importante es mantenerse bien, seguir trabajando y solo queda seguir esperando la segunda oportunidad, prepararme y entrenar bien para hacer un mejor partido”.

“Tanto el cuerpo técnico como los compañeros me desearon lo mejor, el profe Willy me dio su confianza, me sentí tranquilo en el partido, pero hay que seguir trabajando”, finalizó.

Moreno es el tercer guardameta del plantel de los albos, el primero es Fredy Pérez y el segundo Arnold Barrios.