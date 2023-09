Ronald González se molestó por la expulsión de Oscar Santis

SACATEPÉQUEZ – El técnico de los aguacateros no se limitó al hablar del futbolista.

Oscar Santis se llevó los focos este fin de semana, pero no por algo positivo, sino por su expulsión infantil en el partido de Antigua GFC ante Municipal, que también fue factor para la derrota de su equipo. Ronald González no escondió su molestia por esta acción, asegurando que no habrá un castigo para él, porque con esta acción él pierde más y recalcó que tendrá que luchar para recuperar su titularidad.

“Primero, la sanción ni siquiera creo que nosotros se la vamos a hacer, porque es lo que él pierde. Él se va a perder dos partidos y en 22 días hay convocatoria para fecha. Oscar es importante en la Selección de Guatemala y antes de la fecha FIFA hay dos partidos. La pérdida es para él, es una lástima porque venía bien en un ascenso”, dijo González.

“Ahora va a tener que hacer fila. Tengo a Romario, Vidal Paz, Gavino Vásquez y Fernández, nosotros también tenemos equipo. La sanción es un dolor para él, se va a perder esos partidos importantes que vienen”, agregó.

Además, agregó que tendrá que pelear por un puesto en el once titular: “El club hizo un sacrificio importante en recuperar a Óscar, ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé. Hay jugadores que siempre han entrenado, que están buscando un cupo. Ustedes no saben lo difícil que es hacer una lista para para jugadores que en cualquier otro equipo puede ser titulares y eso lo tenemos en Antigua”.

“Para mí, es lo más importante, que él haya aprendido esa lección. Seguramente va a estar muy triste como todos lo estamos por la pérdida”, finalizó.