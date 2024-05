Esto dice Guardiola sobre la destitución de Xavi Hernández

INGLATERRA. El entrenador lamentó la salida de Xavi Hernández.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló sobre la salida del técnico Xavi Hernández, quien en la última semana fue noticia en España, específicamente con el conjunto Culé.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

El técnico de los Cityzens lamentó la salida del estratega, aunque no quizó entrar en detalles, sobre todo porque desconoce las razones puntuales que obligaron al club a tomar esa decisión.

«​Cuando en un club echan a un entrenador es porque algo no funciona. No conozco las razones y no puedo dar mi opinión. Quizá cuando vaya a Barcelona y hable con algunos tal vez sepa algo, pero ahora no lo sé», comentó Guardiola.

A pesar de no estar vinculado con el Barcelona, Pep Guardiola siempre ha estado al pendiente del club, y de Xavi Hernández a quien dirigió años atrás.