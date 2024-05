Ancelotti no se preocupa de la polémica

ESPAÑA – El técnico de los merengues dejó a un lado los comentarios negativos.

Carlo Ancelotti se mostró feliz por la clasificación del Real Madrid a la Gran Final de la UEFA Champions League, luego de dejar en el camino al Bayern Múnich, en el que nuevamente se criticó el actuar del árbitro, pero el entrenador dejó a un lado estos cuestionamientos y se enfocó en el objetivo.

«Otra vez ha pasado. Es algo inexplicable. Una afición que empuja, un ambiente fantástico y los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Jugamos bien y tuvimos la fuerza de no perder la cabeza cuando nos marcaron. No pensaba que fuéramos a conseguir esto esta temporada. Pido la hora para ir a Cibeles», dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Sobre sus sentimientos previos a la remontada contra el Bayern opinó: «No estaba nervioso. Estaba focalizado en el partido y en meter más energía en el partido».

«Hemos tenido muchos problemas. Las lesiones han sido muchas. Courtois, Militao, Alaba… y nunca nos hemos quejado. El equipo ha cogido esta oportunidad para demostrar cual es el valor de esta plantilla», agregó.

Acerca de la polémica del final indicó: «La última jugada es bastante clara. Puede ser que no existiera fuera de juego pero el árbitro la ha pitado y ya está. Es un árbitro que ha dirigido la última final de Champions y si el VAR se queja nosotros también porque el gol de Nacho era legal porque Kimmich se tira».

Ancelotti espera celebrar otro título europeo con los merengues, hay que recordar que ya levantó el trofeo en el 2014 y 2022.