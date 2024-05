Apostará por mantener la base del plantel

HUEHUETENANGO. El técnico de Xinabajul luce optimista de cara a la próxima temporada.

Xinabajul ha tomado la decisión de seguir trabajando con el técnico Pablo Centrone para la otra temporada, y el técnico habló con Guatefutbol.com sobre sus planes para la siguiente campaña.

“Un campeonato más es una alegría nueva y no lo veo como un reto, es una alegría que me da el futbol, me siento un privilegiado poder seguir ligado al futbol” fueron las primeras palabras del entrenador.

“Xinabajul nunca tuvo más de dos participaciones seguidas en la Liga Nacional, es un logro importante para la gente, jugadores y los dueños del club. Ahora veremos que nos depara el futuro. Nosotros ya estamos arreglados con el cuerpo técnico y trataremos ver el equipo porque no me gusta cambiar mucha gente”, explicó.

Sobre si habrá grandes cambios en el plantel, el entrenador indicó: “Habrá una base de jugadores, por eso Municipal, Comunicaciones y Antigua son finalistas; no es conveniente estar cambiando jugadores”, finalizó.

Eso sí, el estratega recalcó que la base que mantendrá dependerá también del acuerdo que llegue cada jugador con la directiva de Xinabajul.