VIDEO | Aaron Herrera entre los mejores de la Jornada 9

ESTADOS UNIDOS – El legionario otra vez destacó con su club.

Aaron Herrera se está convirtiendo en una auténtica figura del DC United y este fin de semana lo volvió a demostrar en la derrota de 2-3 contra el Orlando City y a pesar de eso, el legionario fue pieza vital para que la diferencia no fuera mayor.

La Major League Soccer dio a conocer el once de la Jornada 9, aunque Herrera no estuvo en el once inicial, fue ubicado en los suplentes, esto debido a su gran actuación.

Sin duda alguna la acción que hizo destacar al seleccionado de Guatemala fue una salvada desde la línea, cuando un tiro de Luis Muriel llevaba ruta de gol y el defensor se lanzó para despejar la pelota.

What a play from Aaron Herrera. 👏



Goal-line clearance to deny Luis Muriel. pic.twitter.com/cD7A7HqHI1 — Major League Soccer (@MLS) April 14, 2024

Herrera reforzó a los de Washington a inicios de temporada y rápidamente se afianzó en la titularidad, ahora incluso siendo una de las figuras, que ha provocado ganarse el cariño de sus aficionados.