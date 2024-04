Xavi no duda que el PSG hará sufrir al Barcelona

ESPAÑA – El entrenador de los culés habló del segundo juego versus los franceses.

Xavi Hernández charló en conferencia de prensa antes del partido del Barcelona contra el Paris Saint Germain, en el que se mostró tranquilo a pesar de ir ganando la serie 3-2 y dejó claro que no duda que los parisinos vayan a dar pelea por remontar.

“Nos va a hacer sufrir, no tengo ninguna duda. Visualizo un partido muy parecido al de la ida. Nos harán ese sistema de marcaje hombre a hombre, hay que atacar línea defensiva alta, mostrar mucha personalidad. Estamos ante uno de los mejores equipos del mundo y uno de los mejores entrenadores. Veo un partido muy igualado, pero estamos excitados en el buen sentido y la oportunidad es muy grande”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Las sanciones de Sergi y Christensen son importantes. Pero la clave será ser un equipo, creo. Nos tenemos que dejar la piel y la vida y eso pasa por ser un equipo. Si somos un equipo tenemos mucho ganado”, agregó sobre las bajas.

Por último, habló de su relación con Ousmane Dembelé, que ahora juega en el PSG: “Lo saludé antes del partido, no pude verlo después. Me supo mal que se fuese, pero no le guardo rencor. Lo saludaré, como en la ida. ¿El recibimiento?, la gente que haga lo que considere”.

Los blaugranas recibirán mañana a las 13:00 horas la visita del PSG, encuentro que se disputará en el estadio Olímpico de Montjuic.