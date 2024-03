¿Llegaría al Real Madrid?, Haaland responde

El noruego Erling Haaland vuelve a ser el centro de atención.

Erling Haaland acudió a una conferencia de prensa en donde tocó diferentes temas, entre ellos la falta de contundencia frente a la portería, y como también la posibilidad de poder pertenecer al conjunto merengue.

El delantero del Manchester City reconoció que ha fallado frente al marco, pero resaltó que lo primordial es lo colectivo.” La temporada pasada marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo, y eso es, obviamente, lo más importante. He fallado, he fallado muchas ocasiones. Probablemente falle más en el futuro y la gente me critique. ¿Tengo que pensar en ello o tenerlo en cuenta? No.

Al consultarle sobre una posibilidad de llegar al Real Madrid, el noruego respondió: “Aquí tengo a mi gente cercana y disfruto de ello. Estoy muy contento con la gente que me rodea: el entrenador, la directiva… es un buen grupo de gente y estoy muy contento. Si digo esto quizá haya titulares, pero nunca se sabe qué depara el futuro, pero estoy feliz”.

Sobre su renovación, el atacante comentó: “Me centro en lo que pase en el campo, hay muchos partidos. Creo que eso es en lo que debo pensar”, finalizó.