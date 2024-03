Las sancionan y no reprogramarán encuentro

El equipo de Cobaneras FC se encuentra en serios problemas, ya que fue sancionado por el Órgano Disciplinario de la Liga Femenina.

En parte de la Resolución se indica: “Considerando que el equipo Cobaneras FC Incumplió con el articulo 54 del reglamento de competencia de la Liga Nacional de Futbol Femenino de Guatemala si no se hiciera efectivo el pago de las multas a los 14 días calendario, se procederá a la no reprogramación del partido oficial siguiente, será sancionado como lo estipula el artículo 110 del reglamento disciplinario, por lo cual se sanciona al equipo Cobaneras FC con una multa de un mil quetzales y la no reprogramación del encuentro y se asignarán los puntos al equipo rival”.

La anterior resolución se originó ya que Cobaneras FC tiene multas pendientes ante la Liga que ascienden a mas de 14 mil quetzales y que no se presentaron al encuentro ante Cremas Femenino de la jornada 2 del Torneo Clausura debidos a varios inconvenientes, entre ellos quebrantos de salud por dengue de 6 jugadoras y programación en la misma fecha de un encuentro de su categoría sub-17, por lo cual solicitaron a la liga la reprogramación del partido ante Cremas Femenino.

Sin embargo, con la anterior resolución el equipo de las Verapaces se encuentra en serios apuros administrativos.