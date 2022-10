Jugadoras de Xela denuncian de acoso a su entrenador

QUETZALTENANGO – Las futbolistas decidieron no quedarse calladas y denunciaron públicamente a su técnico.

Las integrantes del equipo Deportivo Xela de la Liga Femenina ofrecieron una conferencia de prensa tras finalizar el partido contra Antigua GFC, donde dieron a conocer la denuncia de acoso a su entrenador Amado Reyes a quien lo desconocen como su técnico y esperan que la Junta Directiva tome una decisión en los próximos días tras haberles dado a conocer su descontento.

Las futbolistas charlaron con los medios de comunicación quetzaltecos, donde fueron dando su incomodidad, aunque no quisieron dar más detalles sobre las personas afectadas, pero fueron claras que todas fueron victimas de mensajes por parte del entrenador.

“Es un tema delicado que como mujeres estamos cansadas y afectadas emocionalmente y sobre todo como equipo. Es un tema que ha venido distorsionando el ambiente del equipo y estamos acá porque la persona a quién queríamos en una reunión para hablar del tema, no estuvo y hoy tampoco está. Queremos hacer público esto, no queremos seguir calladas y sabemos que hay más equipos que están sufriendo de la misma forma”, indicó una de las jugadoras.

“Desde hace tiempo se ha venido dando y personalmente me sentía muy incómoda, ya no era lo mismo en el equipo por parte de esa persona, que es el profe Amado. Tanto acoso de su persona hacia nosotras, unas sabían cómo manejarlo, pero hay otras que no sabemos. Estábamos cansadas de esto y ya no nos sentíamos cómodas en el equipo”, agregó.

Acerca de cuál era el tipo de acoso de Reyes afirmaron: “Mis compañeras recibían mensajes no adecuados. Recibían mensajes que no tenían que ver con lo deportivo y se sintieron incómodas. Eso es lo que nos afectó. No es normal que esté pasando esto y estamos acá para apoyarnos todas como mujeres y respaldar este tipo de pronunciamientos”.

Por último, mencionaron que se reunieron con la Directiva: “Desde hace días se le informó que íbamos a tener una reunión ayer y no estuvo presente. Le dimos otra oportunidad para que estuviera hoy y tampoco está presente. Estamos cansadas y se siente esa incomodidad del acoso hacia nosotras, no es solo con una, sino con varias. Este tema del acoso no es algo normal. No tenemos que dejarlo pasar y más de una persona que le dimos tanta confianza. Él aún nos tendrá que dar la cara un día, pero ya no podíamos quedarnos calladas y apoyamos a nuestras compañeras que les pasó esto”.

“Sí desconocemos a él como director técnico. Junta Directiva tomará la última palabra. Estamos dispuestas a jugar por los colores aún emocionalmente afectadas porque es difícil. Uno tenía una admiración y respeto por una persona y eso se cayó”, finalizaron las jugadoras.

En lo que respecta a Amado Reyes y al Club, todavía no han dado una postura oficial, por lo que se espera que en las próximas horas puedan dar una versión de las acusaciones que hicieron las jugadoras.