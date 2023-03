VIDEO | Para Franco, es un sueño cumplido estar en la Selección Mayor

GUATEMALA – El volante tendrá la oportunidad de poder debutar con la azul y blanco.

Jonathan Franco es una de las novedades en la convocatoria de la Selección Mayor de Guatemala, que hoy a las 18:00 horas enfrentará a Panamá en un partido amistoso y en el que el volante espera poder sumar sus primeros minutos.

“Contento por mi primera convocatoria de la selección mayor, estoy ansioso por ese partido y el debut que es importante para mí”, dijo Franco a JA Master Events.

Acerca de su llamado comentó: “Es una experiencia inolvidable, algo que soñé desde pequeño, todos los compañeros me han hablado, me han dado consejos y me han dicho cosas que me servirán en mi futuro”.

“Todo jugador de fuerzas básicas quiere esto, a mi se me da la oportunidad, así como se lo he dicho a mis otros compañeros de la 20 que tienen que trabajar duro para este momento, es importante para nosotros, porque es un sueño que se tiene desde pequeño”, finalizó.

Franco es el capitán de la Selección Sub-20 que participará en el Mundial de Indonesia, pero recibió la confianza de Luis Fernando Tena para que pueda estar con el combinado absoluto.