Asistencia agridulce para Nathaniel Méndez-Laing

INGLATERRA – El legionario y su club sumaron otro resultado negativo.

Nathaniel Méndez-Laing sumó otra buena actuación con su equipo el Derby County, pero esta vez no sirvió de mucho porque no pudo evitar que cayera 1-2 en condición de local contra el Charlton Athletic por la trigésimo quinta jornada de la Ligue One de Inglaterra.

Méndez-Laing nuevamente fue titular y al minuto 39 sumó otra asistencia en la temporada cuando cobró un tiro de esquina que llegó a Eiran Cashin, que puso el 1-0 en el marcador.

Pero lamentablemente para el County no pudo mantener la ventaja y la visita despertó para darle la vuelta a los cartones con los tantos de Alfie May y Karoy Anderson.

Los carneros siguen en la segunda posición de la tabla con 66 puntos, los mismos que el Boton que tiene un partido menos y tres unidades atrás está el Barnsley que aún posee dos encuentros pendientes.

El Derby County suma dos encuentros consecutivos con derrota, el sábado ante el Port Vale intentará volver a la senda del triunfo y así no perder terreno en la clasificación.