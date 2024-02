Chucho López pide una disculpa

GUATEMALA. El jugador de Comunicaciones salió expulsado durante el partido ante Cobán Imperial.

Los Cremas tuvieron una mala tarde en el estadio José Ángel Rossi, al perder por 3-0, y en donde también salió expulsado Jesús Antonio López.

El jugador dejó a su equipo con 10 jugadores por una aparente agresión sobre Luis De León en el minuto 26, pero al salir del terreno de juego mostró su inconformidad de forma airada.

“Quiero pedir una disculpa a los aficionados porque no tengo que reaccionar de esa manera, aunque haya sido una equivocación del árbitro, no tengo que dar ese ejemplo”

Chucho López indicó que no lastimó a Luis De León, y consideró que el jugador exageró ya que desde su punto de vista no lo golpeó, mucho menos lo lastimó. “Cuando vamos cayendo las piernas se nos quedaron enredadas y el árbitro se puede equivocar como todos. Se vio en el video que no le hago nada”, explicó.