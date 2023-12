Sorteo confirma enfrentamientos para la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf

ESTADOS UNIDOS – Comunicaciones es el único representante de Guatemala.

La 59ª edición del torneo, que fue renovada para incluir 27 de los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y cinco rondas, coronará al campeón de clubes de la Confederación y es la única ruta de clasificación para los clubes de la región a la nueva y ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones.

Haz click AQUÍ



En el sorteo de este miércoles, los clubes que participarán en la Primera Ronda fueron sorteados en un enfrentamiento y jugarán de la siguiente manera:



Primera Ronda

PR enfrentamiento #1: Philadelphia Union (USA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

PR enfrentamiento #2: Deportivo Toluca (MEX) vs CS Herediano (CRC)

PR enfrentamiento #3: Club America (MEX) vs Real Estelí FC (NCA)

PR enfrentamiento #4: CD Guadalajara (MEX) vs Forge FC (CAN)

PR enfrentamiento #5: New England Revolution (USA) vs CA Independiente (PAN)

PR enfrentamiento #6: Houston Dynamo FC (USA) vs St. Louis CITY SC (USA)

PR enfrentamiento #7: Tigres UANL (MEX) vs Vancouver Whitecaps FC (CAN)

PR enfrentamiento #8: Orlando City SC (USA) vs Cavalry FC (CAN)

PR enfrentamiento #9: CF Monterrey (MEX) vs Comunicaciones FC (GUA)

PR enfrentamiento #10: FC Cincinnati (USA) vs Cavalier FC (JAM)

PR enfrentamiento #11:Nashville SC (USA) vs Moca FC (DOM)



Después de los partidos de ida y vuelta de la Primera Ronda, en febrero 2024, el ganador en el marcador global en cada enfrentamiento avanzará a los Octavos de Final. Los enfrentamientos de Octavos de Final serán los siguientes:



Octavos de Final



OF enfrentamiento #1: CF Pachuca (MEX) vs GPR1

OF enfrentamiento #2: SV Robinhood (SUR) vs GPR2

OF enfrentamiento #3: GPR3 vs GPR4

OF enfrentamiento #4: LD Alajuelense (CRC) vs GPR5

OF enfrentamiento #5: Columbus Crew (USA) vs GPR6

OF enfrentamiento #6: GPR7 vs GPR8

OF enfrentamiento #7: GPR9 vs GPR10

OF enfrentamiento #8: Inter Miami CF (USA) vs GPR11



Los Octavos de Final se jugarán en marzo 2024, seguido de los Cuartos de Final y Semifinales en abril y la Final a un solo partido el domingo 2 de junio.



Concacaf anunciará el calendario completo de la Ronda Uno en los próximos días.

¿Los cremas ante el Inter Miami de Lionel Messi?

Comunicaciones son el único equipo de Centroamérica que tienen opción de enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi y compañía, para esto debe avanzar a los octavos de final donde enfrentaría al ganador de Cincinnati ante Cavalier, rival al que también debe dejar atrás para estar en los cuartos de final, mientras los rosas solamente tendrían que superar al triunfador de Nashville versus Moca.

Fechas de la Copa de Campeones Concacaf 2024

Primera Ronda: febrero 6-8 (semana 1), 13-15 (semana 2), 20-22 (semana 3) y 27-29 (semana 4)

Octavos de Final: marzo 5-7 (partidos de ida) y 12-14 (partidos de vuelta)

Cuartos de Final: abril 2-4 (partidos de ida) y 9-11 (partidos de vuelta)

Semifinales: abril 23-25 (partidos de ida) y abril 30 – mayo 2 (partidos de vuelta)

Final: domingo, 2 de junio (partido único)

En la edición anterior de la competencia, disputada en 2023 entre 16 clubes, el Club León (México) derrotó a Los Ángeles FC (USA) 3-1 en el marcador global de la final para conseguir su primera corona de Concacaf. El club mexicano representará a la Confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023, que se llevará a cabo en Arabia Saudita entre el 12 y el 22 de diciembre de 2023. León hará su debut en el Mundial de Clubes el 15 de diciembre frente a los campeones de la Confederación Asiática de Fútbol 2023, Urawa Reds (Japón), si salen victoriosos, avanzarán a las Semifinales, donde se enfrentarán al campeón de la UEFA Champions League 2023, Manchester City (Inglaterra).

Además, por ganar la Copa de Campeones Concacaf 2023, el Club León también aseguró un lugar en la ampliada Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, uniéndose a los campeones de 2021 y 2022, CF Monterrey (México) y Seattle Sounders FC (USA), respectivamente. A estos tres clubes se les unirá el ganador de la Copa de Campeones de Concacaf 2024 como los cuatro representantes de la región en la ampliada a 32 clubes Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.