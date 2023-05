Padre de Messi niega toda vinculación con algún club de Arabia Saudita

El futuro del astro argentino sigue siendo una incógnita.

Mucho se ha hablado en las últimas horas del futuro de Lionel Messi. Recientemente se indicó que el próximo club del argentino será el Al Hilal de Arabia Saudita, pero Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha asegurado que no hay alún arreglo verbal ni escrito.

Varios medios internacionales han hecho eco de estas declaraciones, incluyendo el reconocido diario As. “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, dice un fragmento del comunicado.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, añade.

De momento este es un aliciente para los aficionados del Barcelona, quienes esperan que el argentino Lionel Messi pueda volver a la institución, aunque eso signifique negarse a una millonada de euros a sus arcas.