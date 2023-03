Las bajas del Barcelona para el Clásico ante el Real Madrid

ESPAÑA. El equipo Culé encara el juego contra los merengues con las ausencias de Ousmane Dembelé y Pedri González.

El Barcelona realizó su última práctica antes de enfrentar al Real Madrid por la Liga, en un partido que será vital para el equipo Culé de aumentar su ventaja a 12 puntos en el primer puesto.

Eso sí, para este partido el Barcelona tenía las esperanzas de poder contar con Pedri, quien intentó realizar el entrenamiento, pero tuvo una recaída la cual lo obligó a volver al trabajo diferenciado con una leve molestia.

“Pedri llegaba muy justo. Ayer quiso entrenar y se resintió un poco, no se sintió bien. Y, en estos partidos, si no estás al 100% mejor descansar. Lo que no queremos es perder a Pedri dos meses más, explicó el entrenador en rueda de prensa.

Ousmane Demebelé si estaba descartado, y junto a Pedri González serán dos bajas importantes para Xavi Hernández en este Clásico ante el Real Madrid.