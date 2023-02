Así votaron Tena y Gordillo para los premios The Best

GUATEMALA – Los chapines tuvieron participación para elegir a los ganadores.

Lionel Messi fue el ganador del premio The Best a mejor futbolista del 2022, galardón que recibió gracias a la votación de los capitanes y entrenadores de los seleccionadores nacionales, en el que Guatemala no fue la excepción.

La Azul y Blanco tuvo como representantes al técnico Luis Fernando Tena y Gerardo Gordillo, quienes eligieron a los que a su criterio fueron los mejores del año pasado.

En el caso del Tena se inclinó por el argentino Lionel Messi, el francés Karim Benzema y el belga Kevin De Bruyne.

Por su parte, Gordillo también votó como favorito a Messi, para el segundo puesto al francés Kylian Mbappé y al brasileño Neymar.