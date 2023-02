Así quedó el once del año de la FIFA

FRANCIA – Se dio a conocer el mejor equipo del 2022.

En la gala de los premios de The Best también se dio a conocer el Once del Año 2022, luego de la votación que se hizo por intermedio de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), donde participaron todos los jugadores de las asociaciones miembro de FIFA.

Tras hacer el conteo de las votaciones, se seleccionaron a los mejores futbolistas por posición en el que dominaron los jugadores del Real Madrid, Thibaut Courtois, Luka Modric, Karim Benzema y Casemiro, este último que el último semestre fichó para el Manchester United.

Este es el mejor once del año:

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Joao Cancelo, Virgil Van Dijk, Achraf Hakimi

Volantes: Casemiro, Kevin De Bruyne, Luka Modric

Delanteros Karim Benzema, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi