Maradiaga revela el por qué salió del Deportivo Achuapa

JUTIAPA. El entrenador catracho habló desde honduras sobre su salida del equipo cebollero.

Cerca de 20 días han transcurrido desde que el Deportivo Achuapa oficializó la salida del entrenador Ramón Maradiaga. En su momento el club indicó que de mutuo acuerdo la directiva y el experimentado entrenador decidieron romper la relación.

Hoy, desde Honduras “El Primitivo” Maradiaga ha explicado el por qué salió del Deportivo de Achuapa y dijo: “Ya me retiré de allí, llegué a un acuerdo con el club porque era difícil continuar, preferí apartarme. Pesó la derrota 6-1 que sufrimos contra Antigua y tomamos la mejor decisión para ambos”, explicó a Deportes TVC.

Pero… el entrenador hizo un comentario en el que da a entender en que algunos miembros del club achuapaneco estaban tratando de imponer sus condiciones sobre las decisiones del estratega.

“Volveré siempre que haya intención de respetar parámetros y estamentos, si me asignan una posición es para cumplirla, no como me sucedió en Guatemala y así es imposible”, explicó Maradiaga al consultarle si volvería a dirigir en el futbol hondureño.

También agregó: “Yo de entrada senté las bases, a mí me hablaron de un trabajo formativo-competitivo, íbamos en esa línea, pero lamentable hubo algunas cosas malas. Soy de esas personas que prefieren perder un trabajo a estar sometido. Si algo valoraré será un consejo de Chelato que en el momento que un dirigente quiera manejarme dejaré de ser entrenador. No soy un títere, he tenido esos inconvenientes. Mientras no se respete la proyección del técnico nacional muy difícilmente pueda volver a Liga Nacional”, finalizó.

Ramón Maradiaga es bien recordado en el futbol chapín, por haber estado cerca de clasificar a un Mundial con la Selección absoluta de Guatemala. Su paso por el equipo de Achuapa fue fugaz y dejó cuadro cebollero cuando a penas iban tres jornadas disputadas.