VIDEO | Centrone destacó el trabajo de sus jugadores

HUEHUETENANGO – El argentino habló de las virtudes que se tuvo en la cancha de los cremas.

Xinabajul – Huehue logró sacarle un empate sin goles a Comunicaciones en la primera jornada del Torneo Clausura 2023, resultado que dejó satisfecho a Pablo Centrone a pesar de contar con varias bajas y que su plantel es corto con respecto a lo que espera, pero valoró el esfuerzo de sus jugadores.

“El trabajo para mí no es completo, no estoy conforme con el trabajo que hicimos, porque solo tuvimos cuatro semanas y se necesitan seis, pero acá como a veces se llega tarde, la culpa mía de haber llegado tarde, no tener los jugadores que tendríamos que tener, hoy jugamos con siete menos porque no estaban disponibles”, dijo Centrone.

“Había planificado varios sistemas para jugar, salimos con línea de tres, resolvimos bien a sus centros, las posibilidades para hacer goles no los hicimos, así como esa última de Jonathan García que se estrelló en el travesaño, creo que acerté con los cambios al refrescar la mitad de cancha”, agregó.

Sobre lo hecho en el terreno de juego comentó: “Los jugadores leyeron bien el juego, fue como cortamos las individualidades de ellos que tienen buenos futbolísticas”.

“Xinabajul logró en el primer torneo 26 puntos, un colchón muy bueno, donde estuvo como técnico Silvio Fernández y gracias a él no miramos tanto para abajo. La ilusión que tenemos todos es de clasificar, a eso le apuntamos, somos un equipo corto, no tenemos grandes figuras, ni tantos jugadores”, finalizó.