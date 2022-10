VIDEO | Salidas al por mayor en el Futbol Chapín

En El Diario de Guatefutbol comento hoy las varias salidas registradas en las últimas horas.

Comienzo con el caso de Municipal y el caso de Juan Antonio Torres Servín, Campeón con Antigua pero que con los rojos no pudo trascender. Creo que el tema pasa por el plantel, algo que tendrá que analizar la Junta Directiva.

Entre tanto, en Mixco comenzaron las bajas de jugadores, pero a los Chicharroneros les recuerdo que los equipos se arman de atrás hacia adelante, algo tan elemental que no deben dejar por un lado.

Siempre en el tema de salidas, a la de Wilson Lalín en Mixco se sumó en Marquense la de Carlos Kamiani Félix, jugadores que es posible no hayan detectado el momento ideal para su retiro y ahora están desempleados y no creo que sean muchos los que quieran llevarlos a sus filas, aunque no descarto que aún logren un contrato.

