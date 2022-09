Martínez espera que Cobán mejore en la definición

ALTA VERAPAZ – El delantero habló de sus goles, pero también de lo que debe mejorar su equipo.

Cobán Imperial continua con sus entrenos para el partido del domingo ante Xinabajul – Huehue, correspondiente a la decimotercera jornada y en la que intentará seguir con su buen paso en la segunda vuelta del campeonato. Aunque para Nicolás Martínez, se debe mejorar de cara al marco contrario.

“Estoy contento porque me ha tocado anotar, un delantero vive del gol y eso da tranquilidad, pero tenemos que mejorar de cara al marco porque el campeonato está difícil y no se pueden desperdiciar opciones para no dejar puntos en el camino”, dijo Martínez.

Acerca de las ausencias que han tenido comentó: “Afortunadamente las bajas ya las estamos superando, se están recuperando los lesionados y están regresando los sancionados, por lo que ahora ya estamos trabajando para el otro partido”.

“El último partido fue difícil pero a pesar de todo logramos recomponernos y lograr el triunfo en condición de local, ahora hay que pensar en sumar afuera en el siguiente juego”, finalizó.

Nicolás Martínez es el goleador de los Príncipes Azules y segundo en la tabla de artilleros del Apertura 2022 al acumular siete tantos.