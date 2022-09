Adrián García habla de su salida de Achuapa

JUTIAPA – El mexicano decidió salir de los cebolleros y ahora es parte de los toros.

Adrián García Arias fue presentado como nuevo entrenador de Malacateco, pero no se olvidó de Achuapa con quien se mostró agradecido por la oportunidad que le dio de ser su técnico y habló de la forma en que salió.

García tomó la decisión de renunciar hace unas semanas del cuatro oriental, noticia que fue tomada con mucha sorpresa debido a que el equipo estaba teniendo un rendimiento aceptable en el Torneo Apertura 2022.

“Le doy las gracias a Achuapa que recibí muchas cosas buenas, me trataron bien, el equipo logró no descender y decidí salir por circunstancias personales que no daré muchos detalles, pero le doy las gracias por ser entrenador de primera división por primera vez”, dijo el azteca.

El estratega mexicano llegó a la institución a mediados del Clausura 2022 en el que logró el objetivo de salvar a Achuapa del descenso, incluso los metió a octavos de final donde quedó eliminado.