La Fedefut no hará cambios para prohibir jugar a altas temperaturas

GUATEMALA. La Fedefut no tiene sustento o directriz de autoridades internacionales para al menos recomendar a los equipos evitar jugar en horarios de altas temperaturas, responde el presidente del ente.

En la última semana el futbolista profesional José Ramírez Asprilla, del Deportivo Quiché FC, sufrió una descompensación generada por un golpe de calor en el estadio Israel Barrios, en Coatepeque.

El colombiano debió ser trasladado a un hospital para ser evaluado. Ramírez Asprilla, al salir del hospital dijo que temió por su vida. No es la primera vez que pasan una situación similar en los terrenos del fútbol guatemalteco.

Consultado por Guatefutbol.com, el presidente de la Fedefut el Ing. Gerardo Enrique Paiz aseguró que por ahora no pueden realizar ninguna recomendación o llamada de atención a las Ligas o clubes para evitar programar los juegos a altas temperaturas.

“Yo armé la consulta a Concacaf y no hay ninguna restricción a nivel FIFA o Concacaf. Me contestaron que en Belice y Honduras hay más calor que aquí y no hay límites”, respondió Paiz.