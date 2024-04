Adrián García Arias volvió a criticar al arbitraje

ALTA VERAPAZ – El entrenador no salió conforme con las decisiones del silbante en su visita a los cremas.

Adrián García Arias nuevamente emitió una crítica al arbitraje de Guatemala, en especial por el trabajo de Luis Escobar, quien a su punto de vista no marcó un penal claro en el partido contra Comunicaciones por la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2024.

“Yo últimamente me he metido mucho con los árbitros, pero lo tengo que dejar de hacer. Se me hace que era penal lo de Bol y cambia mucho el partido con ello. Son jugadas muy, pero muy obvias”, dijo.

“Cada quien tiene su forma de ver las cosas. Al final de cuentas, ellos tuvieron dos jugadas muy claras para meter dos goles más y no lo hicieron. Nosotros tuvimos en el segundo tiempo varias opciones, más ese penalti que no nos marcaron. Era penal y expulsión por ser el último hombre”, agregó.

“Hay muchos árbitros que no tienen la capacidad emocional, por un simple ademán te amonestan. Yo lo dije la vez pasada que ayudaría mucho el VAR, tanto para apreciar el nivel del jugador y también evidenciar a los árbitros, porque hay muchas jugadas que son muy obvias que nos las quieren marcar”, finalizó.

García previamente había mostrado su enojo con el trabajo de Cristhofer Corado en su visita a Municipal y con Mario Escobar en la cancha de Mixco.