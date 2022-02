[Video] Ex jugador de Marquense sufre grave accidente

IZABAL. Wilder Galicia sufrió un accidente el pasado fin de semana.

Wilder Galicia es uno de los jugadores que militó en el Deportivo Marquense durante varios torneos en la Primera División, como también cuenta con más de 150 partidos en la Liga Nacional jugando para Heredia, Malacateco y Carchá.

Dicho jugador pasó por un accidente cuando conducía un tuc tuc en Morales, Izabal, cuando una moto lo impactó de frente ocasionándole una fractura de pómulo izquierdo, siete puntos a un costado de la cabeza y algunos golpes en diferentes partes del cuerpo.

“Dios sabe porque pasan las cosas y ahorita solamente me queda recuperarme de la mejor manera. Aunque tengo mucho dolor me encuentro bien y todavía no se con exactitud si me realizaré una cirugía. Primero Dios todo va a salir bien”, explicó a Guatefutbol.com.

Aunque tuvo la oportunidad de jugar para dos equipos de la Primera División en este torneo, el jugador ya no pudo llegar a un acuerdo, como tampoco se pudo concretar una posibilidad de llegar a un club de la Segunda División.

Por ahora Galicia espera salir pronto de esta situación y poder retomar su carrera futbolística.

