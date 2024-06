Nicholas Hagen explica la razón de su error en el gol de Lionel Messi

ESTADOS UNIDOS – El portero rompió el silencio tras la acción que marcó su desempeño.

Guatemala cayó 4-1 contra Argentina en un partido amistoso que se realizó ayer, encuentro que los chapines comenzaron ganando, pero que quedó marcador por el error de Nicholas Hagen que prácticamente le regaló el balón a Lionel Messi, quien no desaprovechó para hacer el 1-1 momentáneo.

Hagen charló en zona mixta tras el compromiso, en el que se le cuestionó por dicha acción. El portero dio las razones, afirmando que no le salió lo que tenía pensado y que en ningún momento sintió nervios por tener la presencia de Messi.

“Claro se cometió un error que duele, pero de eso se aprende, es el que estamos viviendo y sabemos lo que se viene en este y el otro año, por lo que hay que continuar de la mejor manera para conseguir los objetivos”, comenzó diciendo.

“No hubo nervios, traté de hacer algo que no me salió, fue un error porque intenté hacer algo, no fue solo por patear el balón, pero mi posición es así, asumo mi error, la responsabilidad, pero me quedo por lo que hizo el equipo”, agregó.

Sobre las atajadas que hizo en el duelo opinó: “El futbol da revanchas, a mí me las dio en el mismo partido, uno quiere un partido perfecto y no siempre se puede, pero no me quedaba otra que seguir aportando, apoyando a mis compañeros y que no nos metieran más goles”.

“Enfrentamos a un equipo con los mejores jugadores del mundo, es sencillo, esto es una idea de que si queremos llegar a un mundial nos encontraremos con eso, tenemos que saber manejar las opciones y manejar los tiempos”, finalizó.

Hagen voló de Maryland hacía Ohio para reincorporarse a su club el Columbus Crew de la MLS, que seguirá con su actividad a pesar de la realización de la Copa América 2024.