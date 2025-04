Las palabras Carlos Estrada que ilusionan a los aficionados de los Leones

SAN MARCOS. El defensor de los Leones, Carlos Salvador Estrada, confía en que pueden lograr la permanencia.

La victoria contra Xelajú parece haber motivado al equipo de los Leones, quienes siguen matemáticamente con posibilidades de lograr la permanencia en la Liga Nacional.

El equipo recortó distancias con el Deportivo Guastatoya, y ahora solo está a cuatro unidades del cuadro Pecho Amarillo en la tabla acumulada.

“Gracias a Dios sumamos, en realidad si queremos seguir en la Liga Nacional tenemos que seguir si o sí sumando, tenemos que sumar en casa y también tenemos que hacerlo con los Rojos”, comentó Carlos Estrada.

“Los que sufrimos las pérdidas y todo esto somos nosotros, no se ha logrado nada pero hay que lucharlo hasta el final y sobre todo no hay que perder la fe. Hasta que no se termine esto no lo sabremos, estamos con la mentalidad de pelear hasta lo último”, expresó.

Por último, el experimentado defensor de los Leones, Carlos Estrada dijo: “La victoria (contra Xelajú) nos da un poco de alivio, pero no hemos logrado nada, tenemos que sumar con los Rojos de tres”, finalizó.

Los Leones saldrán este martes de San Marcos, para enfrentar mañana a las 15:00 horas a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, en otra final para los dirigidos por Hernán Medford.

