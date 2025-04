VIDEO | ¿Al borde del fracaso?

QUETZALTENANGO. El equipo Súper Chivo necesita más que un milagro para avanzar a la Fase Final, o de lo contrario quedará eliminado en la Fase de Clasificación.

Para nadie es un secreto la mala situación por la que está pasando el equipo de Xelajú en el presente campeonato. Los Chivos se colocan en la novena posición, y necesitan una combinación de resultados para estar en la zona de Clasificación.

Lo preocupante para los quetzaltecos es que apesar de que faltan dos jornadas para que cierre la Fase de Clasificación, al equipo altense únicamente le faltan un solo partido el cual solventará este miércoles en la fecha 21.

Los Chivos están obligados a ganarle en casa a Cobán Imperial, y esperar que Mixco y Maquense no sumen en sus respectivos compromisos, además que en la última jornada que no tendrán actividad, también espera que ambos no puedan sumar.

Actualmente en la tabla de posiciones Xelajú está noveno con 21 puntos, mientras que los Leones de Marquense tienen 23, y el Deportivo Mixco que tiene 22 cifras en la octava casilla.

