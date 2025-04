Amarini Villatoro se sincera: Es un fracaso

QUETZALTENANGO – El entrenador fue crítico con el desempeño de su equipo en el actual campeonato que lo tiene al borde de la eliminación.

Xelajú MC venció ayer 2-0 a Cobán Imperial y con esto llega con vida a la última jornada del Torneo Clausura 2025, pero necesita de un milagro para clasificar a la fase final, algo que sabe el mismo Amarini Villatoro que ve lejos que esto suceda y es por eso que afirma que se fracasó.

“Se hizo un buen partido, íbamos juego a juego en este cierre, hay situaciones en el trascurso del torneo que no se pudieron cambiar, los resultados negativos no se pudieron reponer, la clasificación se dejó ir en casa, perdimos contra Achuapa, empatamos con Mixco y Marquense”, comenzó diciendo.

“Perdimos muchos puntos con los equipos que están abajo, está claro lo que hicimos mal, pero esta vez jugamos bien ante Cobán, hubo intensidad y entrega, pero fallamos mucho bajo el marco, algo que sucedió en el torneo”, añadió.

Sobre estar al borde de la eliminación opinó: “Es un fracaso de todos, tenemos plantel para pelear por el título, porque venimos de ser campeones, es un fracaso este torneo, pero no de la temporada porque hay un título”.

“Hay que ver cómo se cambia esto y me hago responsable de esto, porque no se ha encarado bien nel campeonato, me molesta porque trato de ser regular, pero no se pudo, ya es la segunda vez que me pasa después de ser campeón”, finalizó.

Los chivos no jugarán en la jornada 22, por lo que solo les queda esperar que Malacateco le gane a Marquense para poder estar en la lucha por el título, de lo contrario se despedirán del Clausura 2025.

