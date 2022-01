Antigua se hace de los servicios Tony López, ex jugador de Sololá

SACATEPÉQUEZ. Los coloniales están cumpliendo con su segundo día de reacondicionamiento físico.

Esta mañana el equipo de Antigua se presentó en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, para realizar el segundo día trabajo de reacondicionamiento físico.

Hoy, aunque no se ha oficializado la vinculación de Tony López en el cuadro colonial, el delantero mexicano se hizo presente en el entrenamiento, por lo reforzará la ofensiva del equipo aguacatero para el Torneo Clausura 2022. Además del jugador azteca también se dice que podría llegar el jugador peruano Julio García (ex Sololá), quien manifestó al club murciélago tener una mejor opción.

En lo que respecta a Oscar Mejía (ex Iztapa), Juan Yax (ex Xelajú), Manuel Moreno (ex Guastatoya) y Kevin Ávila (ex Cobán Imperial) también se presentaron al trabajo.

Hay que mencionar que la única baja confirmada por el club antigueño es la de Moisés Hernández, aunque posiblemente se puedan oficializar más en las próximas horas.

Foto: Zona Panza Verde