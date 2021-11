El entrenador de Guastatoya se considera un hombre de fe, y no da por perdida la serie

GUATEMALA. Daniel Guzmán espera poder darle la vuelta a la serie el próximo martes.

El técnico del equipo Pecho Amarillo, el mexicano Daniel Guzmán, lamentó el resultado de ida de las Semifinales de la Liga Concacaf ante los Cremas, aunque dice que en el futbol todo puede pasar.

“La estrategia fue muy clara, y fue contener al equipo de Comunicaciones. Si se dieron cuenta metimos a tres o cuatro jóvenes de la cantera y lo hicieron bastante bien. Cometimos un error y ellos fueron los que lo aprovecharon en el cabezazo. Si acaso mi equipo de mitad de cancha hacia adelante no tuvimos la posesión de la pelota, no los inquietamos pero pues obviamente es lo que tengo, es lo que tengo y voy tratar los de recuperarlos únicamente ya que en el fútbol puede pasar cualquier cosa”, explicó el entrenador.

“Los muchachos a estas alturas ya me conocen y saben que soy un hombre de fe, saben que soy un hombre de retos y yo de mi parte no me voy a quedar con nada para poder presentar un equipo competitivo en la Liga el viernes, y ya cuando me toque otra vez concentrarme para el partido ante Comunicaciones, este equipo puede hacer la hazaña”, finalizó.

Ahora Guastatoya se meterá de lleno en la Liga Nacional, cuando enfrente a Malacateco el viernes a las tres de la tarde en el estadio David Cordón Hichos. Hay que recordar que el cuadro pecho amarillo todavía tiene aspiraciones de poder meterse en zona de clasificación para acceder a la Fase Final.