VIDEO | García Arias se siente tranquilo a pesar de que Cobán está abajo en el global

ALTA VERAPAZ – El técnico cobanero analizó la derrota en la cancha de los cremas.

Adrián García Arias, técnico de Cobán Imperial, no vio mal resultado la derrota de 1-0 de ayer ante Comunicaciones en la ida de los cuartos de final, mostrándose convencido que se le puede dar vuelta al global el sábado, aunque fue claro en decir que esta ilusión no lo hace estar confiado porque se tiene que hacer una buena preparación.

“Venía mentalizado a sacar un buen resultado que era ganar, el equipo mostró una cara diferente en el segundo tiempo, en el primero no ajustamos bien. Estoy convencido que las cosas pasan por algo, no es mal resultado, pero no es una garantía porque hay que entrenar y trabajar”, dijo.

“Los primeros 30 minutos, Comunicaciones estaba encima de nosotros, cuando cambiamos de sistema el equipo estuvo más tranquilo, en el segundo tiempo propusimos, ellos son un equipo grande y por más que uno ataque, tendrán una o dos opciones, pero estoy tranquilo. Los jugadores están convencidos de lo que quieren, estamos ilusionados, pero no estamos confiados porque los partidos hay que jugarlos”, agregó.

Sobre lo que no le gustó del juego opinó: “Cada uno tiene la manera de ver las cosas, ellos tuvieron otras opciones para meter más, no lo hicieron, nosotros también, un penal que no nos marcaron, pero me quedo con las cosas positivas. Estamos tranquilos, pero no conformes porque queríamos ganar”.