Comenzó la Liga

El pasado fin de semana inició la Liga Española, aunque en la jornada inaugural no tuvieron actividad el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, debido a que se les concedió más tiempo para su preparación por haber participado en la Liga de Campeones de la UEFA.

En la segunda jornada entrará en acción el monarca español visitando a la Real Sociedad, mientras el Atlético de Madrid y el Barcelona lo harán una semana después, ambos de local contra Granada y Villarreal, con lo que verdaderamente estará en marcha una de las ligas más importantes del mundo, en la que, como es habitual, el favoritismo es propiedad de estos conjuntos, sin duda los de mayor poderío en el futbol español. En deportescodigobonus.com usted podrá evaluar semana a semana cuánto conoce de la Liga.

Luego de la telenovela de Lionel Messi se quiso hacer una mini-serie con Lautaro Martínez, pero las aguas regresaron a su nivel y los equipos, con pequeños ajustes encararán la nueva temporada, en la que el Real Madrid va por un bicampeonato que les es esquivo desde hace mucho tiempo, mientras los catalanes necesitan lavarse la cara luego del mal desempeño que tuvieron en el cierre del torneo anterior, sin contar el descalabro de la Champions.

También te puede interesar Minuto 30

Atlético de Madrid, por su parte, siempre será el tercero en discordia, pero intentará esta vez tener un rol más protagónico, dependiendo para ello de que su estilo de juego cambie por uno más agresivo en ataque, que no sea tan físico ni tan resultadista, con lo que podrán ponerse a nivel de los dos grandes, que seguramente pelearán codo a codo desde el inicio hasta el final.

Para el Real Madrid su principal incorporación es el noruego Martín Odegaard, que estaba cedido en la Real Sociedad, y quizá haya algún ajuste extra en una temporada en la que son más los que se van que los que llegan, eso sí, llenando la caja fuerte para ir con todo por Kylian Mbappé dentro de un año. Esto implica que en esta temporada veremos más en acción a los Asencio, Vinicius, Rodrygo… por lo que no será extraño que al equipo blanco le siga faltando un poco de pegada, pero si continúa siendo tan eficiente en defensa como lo mostró en el cierre de la liga anterior, talvez no tenga de qué preocuparse, a menos que los hombres de la última línea se pongan a regalar goles, como lo hizo Rafael Varane en el duelo contra el City en la Champions.

El Barcelona por el momento no ha confirmado muchas variantes en su plantilla, pero hizo lo esencial con la llegada del entrenador Ronald Koeman, cuya principal misión es tomar el mando del vestuario, algo imperativo en este momento de reestructuración de un plantel en el que varios verán la puerta de salida, otros se quedarán porque no hay donde colocarlos, y no serán muchos los que llegarán simple y sencillamente porque no hay dinero, pero sea con el plantel que sea, los catalanes necesitan que el “Mister” tenga el mando y la obediencia de todos, porque si continúan los berrinches, los títulos tardarán en llegar.

Ese es el panorama de una Liga que ya comenzó y que tiene como primer líder al Valencia, pero será en las próximas semanas cuando comencemos a ver a los tres favoritos colocarse en las posiciones de vanguardia en un campeonato que seguramente será parejo y en el que no habrá mucha distancia entre el primero y el segundo.

Fotografía: Marca.com