Siete técnicos de la Liga Nacional opinaron sobre el posible regreso a los entrenos

Guatefubol.com platicó con algunos entrenadores de la Liga Nacional, y conoció la opinión sobre la posible vuelta a los trabajos.

Mucha incertidumbre ha rodeado el ámbito del futbol sobre todo por las declaraciones del Presidente de la Republica, el Dr. Alejandro Giammattei, en el que ha manifestado que el futbol podría volver a activarse, por lo menos, comenzando con los entrenamientos.

Anteriormente se conoció la opinión de algunos jugadores de la Liga Nacional (Haga CLIC AQUÍ y vea la nota), y ahora se conocieron los puntos de vista de algunos entrenadores platicando sobre el posible retorno a los entrenamientos.

Mauricio Tapia/ Comunicaciones FC: “Mientras se implementen las medidas de seguridad y que permitan que todos podamos realizar el trabajo corriendo el mínimo riesgo posible estaría bien. El tema es ver si estamos preparados para cumplir con esos requisitos, y como los requisitos no se han entregado ni los protocolos se han entregados ni oficializado nada. Después de un comentario que hizo el presidente todos comenzamos a especular y en realidad todos comenzamos a especular, en realidad todo sigue igual”.

Sebastian Bini/ CSD Municipal: “El protocolo que enviarán es para poder entrenar y en el transcurso se verá si se podrá volver a jugar. A mí me parece viable y me parece muy bien lo que se está haciendo. En cuanto a los exámenes me han contado que es doloros y no lo tenemos que hacer y nadie se salvará pero será para seguridad de todos. Estoy viendo con buenos ojos las medidas”.

Fabricio Benitez/ Guastatoya: “Desde mi punto de vista si se llegan a dar las sesiones de entrenamiento es porque ya tiene que estar planificada la reanudación del campeonato. Lógicamente hay que manejar todos los protocolos que se necesitan para que no exista ningún problema. Siempre y cuando exista un porcentaje mínimo de contagio no conviene arriesgar la salud de algún jugador o miembro de cuerpo técnico”.

Ramiro Cepeda/ Deportivo Iztapa: “Me parece que parece una buena posibilidad para volver entrenar y después para demostrar que podemos respetar el protocolo y hacer las cosas bien. Sobre el examen me parece bien y perfecto, y si se hace para que todo esté controlado nos viene bien para todos”.

Antonio Torres Servin/ Antigua GFC: “Como técnico sería bueno que se reanudara el torneo, es bueno eso para todos, pero también hay que ver cuáles son las condiciones sanitarias para poderlo reanudar. Acá no solamente es el futbol, también hay personas y estamos para acatar las disposiciones de la Liga y siempre y cuando el tema de salud esté bien. Si hay que hacerse el examen (hisopado) pues creo que hay que hacérselo y se harán por seguridad, se tendrán que acatar las disposiciones”.

Ariel Sena/ Deportivo Siquinalá: “Todos queremos regresar y trabajar y lo que estamos viendo es que en verdad se pueda cumplir el protocolo, eso si me preocupa si se podrá cumplir o no. Lógicamente lo del examen (hisopado) es de orden y se tendrá que hacer. No podemos determinar qué tan doloroso es, pero hay que ver que a los futbolistas los pueda perjudicar. Habría que evaluar este tipo de situaciones”.

Rafael Díaz /Cobán Imperial: “Hay mucho rumor, expectativa y mucha crítica, lo único que nos queda a nosotros como profesionales es esperar la instrucción del gobierno y de las autoridades deportiva. Siempre y cuando los exámenes sean medidas preventivas se deben realizar para evitar un contagio masivo. Todas las medidas que dicte el gobierno habrá que acatarlas y ponernos a disposición para reanudar o cancelar el torneo”.

