El PSG margina a Mbappé de su gira por Japón

FRANCIA – El delantero francés tiene que definir su futuro lo más pronto posible.

Paris Saint Germain dio a conocer que el delantero Kylian Mbappé no será parte de la gira que tendrá el equipo por Japón, esto para meterle presión y pueda definir su futuro futbolístico, luego que diera a conocer que no va a renovar contrato y es por so que se le buscará salida lo más pronto.

El diario L’Equipe dio a conocer que el PSG escuchará ofertas por el delantero en este mercado de fichajes, porque con la intención del delantero en no renovar contrato, no lo retendrán para evitar que el otro año salga gratis y por ende no les dejaría ninguna ganancia.

Su exclusión de la convocatoria provocará que el futbolista se vea obligado a buscar otro destino futbolístico, pero también se tiene esperanza que continúe en el club parisino, aunque esto parece ser una opción poco probable.

El PSG irá a Japón sin su principal estrella y lo hará con Neymar a la cabeza, para los partidos que tenga ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Cerezo Osaka y al Inter.