Estos son los procedimientos para el sorteo de la Copa de Campeones 2025 

Miami, FL (jueves, 7 de noviembre 2024) — Concacaf ha anunciado los procedimientos que gobernarán el sorteo de la Copa de Campeones Concacaf 2025. El evento en vivo en Miami, FL, tendrá lugar el martes 10 de diciembre de 2024 y determinará el camino de cada club a la final de esta competencia de clubes élite.

La 60ª edición de la Copa de Campeones Concacaf se perfila como histórica, ya que algunos de los mejores equipos de la región, como Club América, Guadalajara y Cruz Azul de la Liga MX, Inter Miami FC de Lionel Messi, LAFC y LA Galaxy de Los Ángeles, y las potencias costarricenses Alajuelense y Herediano, ya se han asegurado una plaza.



El torneo se seguirá jugando en formato de eliminación directa, con cinco rondas y 27 clubes. Las cuatro primeras rondas, Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinales incluyen partidos de ida y vuelta, mientras que la Final, en la que se coronará al Campeón de la región, se disputará a partido único.



Las once series de la primera ronda se disputarán en febrero, seguidas de los octavos de final en marzo, los cuartos de final las primeras dos semanas de abril, las semifinales a finales de abril y principios de mayo, y una épica final el domingo 1 de junio.



CÓMO SEGUIR EL SORTEO



Los aficionados de todo el mundo podrán seguir y disfrutar del evento en directo en el canal de YouTube de Concacaf (www.youtube.com/concacaf) y a través de los socios de la Confederación en la región, incluidas FOX Sports (EE.UU.-Inglés y México), y ESPN | Star+ (Centroamérica, Caribe y Sudamérica).



Los aficionados también pueden seguir actualizaciones en las plataformas de redes sociales oficiales de la competencia, incluidas X (@TheChampions), Facebook (facebook.com/TheChampions), Instagram (@TheChampions) y TikTok (@Concachampions).



CUADRO DE COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE SORTEO



Basándose en el reglamento de la Copa de Campeones Concacaf 2025, los criterios de clasificación y el Ranking de Clubes de Concacaf del 9 de diciembre de 2024, cada uno de los 27 clubes participantes será pre-sembrado en el cuadro de la competencia o colocado en un bombo.



Octavos de Final



Los campeones de las tres Copas regionales de Concacaf, así como el campeón de la Liga MX con más puntos acumulados y el campeón de la Copa MLS, han recibido un pase a los octavos de final, premiando su mérito deportivo. Estos cinco clubes son (en orden alfabético por competencia):

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

Por confirmar (Campeón Copa del Caribe Concacaf 2024)

Por confirmar (Campeón Copa Centroamericana Concacaf 2024)

Columbus Crew (Campeón Leagues Cup 2024)

Club América (Campeón Liga MX 2023/24 con los puntos más acumulados)

Por confirmar (Campeón MLS Cup 2024)

Además, estos cinco clubes serán pre-sembrados en una posición de octavos de final basada en el Ranking de Clubes de Concacaf del 9 de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

Club mejor clasificado: Octavos de Final enfrentamiento 1

Segundo club mejor clasificado: Octavos de Final enfrentamiento 5

Tercer club mejor clasificado: Octavos de Final enfrentamiento 8

Cuarto club mejor clasificado: Octavos de Final enfrentamiento 4

Quinto club mejor clasificado: Octavos de Final enfrentamiento 2

Primera Ronda



Para la primera ronda, los tres clubes mejor clasificados serán pre-sembrados en una posición de la primera ronda, y los 19 clubes restantes se distribuirán en los dos “Bombos de clubes”.



Los tres clubes mejor clasificados estarán pre-sembrados en un enfrentamiento de la primera ronda, para recompensar su mérito y fuerza competitiva, de la siguiente manera:

Club mejor clasificado: Primera Ronda enfrentamiento 3

Segundo club mejor clasificado: Primera Ronda enfrentamiento 9

Tercer club mejor clasificado: Primera Ronda enfrentamiento 7

Los 19 clubes restantes que comenzarán a jugar en la Primera Ronda serán divididos en dos “Bombos de clubes” de la siguiente manera:

Bombo 1: Ocho clubes mejor clasificados

Bombo 2: 11 clubes peor clasificados

Las 19 posiciones disponibles en el cuadro de la Primera Ronda se dividirán en los dos “Bombos de Posiciones” de la siguiente manera:

Bombo A: A1, A2, A4, A5, A6, A8, A10 y A11

Bombo B: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 y B11

Procedimientos



El sorteo comenzará extrayendo una esfera del Bombo 1, seguida inmediatamente por una posición de cuadro de la Ronda Uno del Bombo A. Este proceso se repetirá para todas las esferas del Bombo 1, utilizando siempre las posiciones del cuadro disponibles en el Bombo A.



Una vez que se hayan sorteado todas las esferas del Bombo 1, comenzará el sorteo de los Bombos 2 y B. Una vez que se haya asignado una posición en el cuadro de la competencia a todos los clubes, concluirá el sorteo.



CLUBES PARTICIPANTES



Los clubes se clasifican para la Copa de Campeones Concacaf a través de tres copas regionales en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, así como las Ligas y Copas Nacionales de Canadá, México y Estados Unidos.



Hasta la fecha, 25 clubes se han asegurado una plaza en la Copa de Campeones Concacaf 2025. Estos clubes son (en orden alfabético por torneo):



Canadian Championship (un club): Vancouver Whitecaps FC (CAN)



Canadian Premier League (dos clubes): Cavalry FC (CAN) and Forge FC (CAN)



Copa del Caribe Concacaf (dos clubes): Cavalier FC (JAM), Cibao FC (DOM)



Copa Centroamericana Concacaf (seis clubes): Antigua GFC (GUA), CS Herediano (CRC), Deportivo Saprissa (CRC), FC Motagua (HON), LD Alajuelense (CRC), Real Estelí FC (NCA)



Leagues Cup (tres clubes): Colorado Rapids (USA), Columbus Crew (USA), Los Ángeles FC (USA)



Liga MX (seis clubes): CD Guadalajara (MEX), CF Monterrey (MEX), Club América (MEX), Cruz Azul (MEX), Pumas UNAM (MEX), Tigres UANL (MEX)



MLS (cuatro clubes): FC Cincinnati (USA), Inter Miami CF (USA), LA Galaxy (USA), Real Salt Lake (USA)



US Open Cup (un club): Sporting Kansas City (USA)



Los dos clubes restantes se confirmarán antes del sorteo de diciembre. Estos serán el tercer clasificado de la Copa del Caribe Concacaf 2024 y el campeón de la MLS Cup 2024.

VÍA CONCACAF