Amarini Villatoro explica la razón de su enojo con los árbitros

QUETZALTENANGO – El técnico dio motivos de su molestia con los colegiados.

Amarini Villatoro no se guarda nada cuando no le parece el trabajo de los árbitros y así fue con la cuarteta que estuvo en el juego del fin de semana de Xelajú ante Malacateco, cuando tras el pitazo final el técnico se le vio muy enfadado y protestando airadamente a los silbantes liderados por Allan Monroy.

El entrenador habló en conferencia de prensa antes de enfrentar a Municipal y aclaró dicha situación, en la que se pensó que su enojo era por la expulsión de José Calderón, pero aclaró que todo fue por la actitud de Astrid Gramajo, quien se desempeñó como cuarta árbitra.

“La molestia no fue con el arbitraje, porque siento que lo hizo bien Monroy, la molestia más que todo fue con la cuarta oficial, ella sabe por qué, no supo manejar el entorno y para mí no hizo su labor”, inició diciendo.

“Todo lo contrario a lo que hizo Walter López en el Guastatoya vs Municipal, porque paró el juego por insultos contra jugadores rojos, pero en esta ocasión no lo hizo la cuarta árbitra, es normal en esa cancha y siento que a veces omiten aplicar el reglamento”, agregó insinuando que existieron insultos discriminatorios

Por último, Villatoro indicó que en lo personal siente que se equivocó porque él no lo expuso en el tiempo justo que todo sucedió: “La próxima hay que ser inteligentes, de mi parte me faltó más inteligencia, tuve que exponerlo en su momento”.