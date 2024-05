Kroos: Ganar la Champions sería la mejor manera de irme

ESPAÑA – El volante habló luego de su último partido en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid vivió el sábado un momento emotivo con el último partido de Toni Kroos en el estadio Santiago Bernabéu, esto luego que hace unos días anunciara su retiro del futbol y donde hubo varias emociones, incluso del futbolista que siempre se había mostrado frío, pero en esta ocasión se desbordó.

“No es fácil decir algo, solo puedo dar gracias a todo el madridismo, al club, a los compañeros, al estadio. Me he sentido como en casa estos 10 años, han sido 10 años inolvidables. No puedo pedir más», dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

«Es una sensación diferente sabiendo que es el último partido. Quería disfrutar este último día y lo he hecho los 80 minutos que he jugado. Siempre he disfrutado jugando aquí, es muy especial y lo voy a echar de menos. Me he mantenido fuerte pero mis niños me han matado», agregó.

Acerca de cómo tomaron sus compañeros su decisión puntualizó: «Este es un equipo muy especial. Además de ser buenos jugadores son buenas personas, es un buen grupo, siempre me han mostrado el respeto que creo que merezco y me he sentido muy cómodo».

Por último, el centrocampista dejó claro que aún le queda un objetivo: «Quería hacerlo oficial antes de este partido para que desde mañana se olvide este tema. Ganar la Champions sería la mejor manera de irme».