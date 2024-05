Keylor Navas se despidió del PSG

FRANCIA – El portero tico confirmó su futuro para la próxima temporada.

Keylor Navas confirmó que no continuará defendiendo los colores del Paris Saint Germain, luego que terminara su contrato a finales de esta temporada y con esto deja en el aire su futuro a nivel de clubes.

Navas utilizó sus cuentas oficiales para dar a conocer su decisión, algo que se esperaba tras su poco protagonismo desde la llegada del italiano Gianluigi Donnarumma y perdiendo así el protagonismo, por lo que su salida era inminente.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, redactó el portero.

El guardameta centroamericano dejó el PSG tras ganar tres títulos de Ligue 1, dos Copas de Francia, tres Supercopas de Francia y una Copa de la Liga, así como un subcampeonato de UEFA Champions League.