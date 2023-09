VIDEO | Ronald González aclaró su salida, y señaló acoso laboral

GUATEMALA. El técnico costarricense dio una conferencia de prensa esta mañana.

Ronald González ofreció una conferencia de prensa este viernes en una oficina de la zona 4 capitalina, en la que asistieron varios de medios de comunicación, y en donde estuvo presente Guatefutbol.com.

El técnico tico dio su versión sobre su salida de Antigua, en un documento que constó de 6 páginas en el que mencionó haber sufrido acoso laboral durante su paso con el cuadro Panza Verde. «Quiero dejar claro que soy un profesional, cumplí con todos los procesos de formación y siempre espero respeto de las personas que contratan mis servicios. La salida del equipo fue abrupta y repentina, nunca me imagine que se diera con 7 fechas del torneo» comentó.

«El irrespeto no lo aceptó, la intromisión irrespetuosa no la aceptó, comentarios hirientes salidos de tono sin fundamentos técnicos y tácticos de personas que no son entrenadores de futbol no los aceptó», mencionó Ronald González.

El reconocido entrenador partirá hoy en horas de la tarde a Costa Rica, pero dejó claro no buscará denunciar el acoso laboral que sufrió en Antigua.