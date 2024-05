OPINIÓN | Me quitó la venda

El Sr. William Coito me envió el recadito de que él no es un alineador sino un Director Técnico con cursos, diplomados, seminarios y no sé cuántas cosas más, por lo que consideró una falta de respeto que no se le reconociera su preparación.

El mensaje me quitó la venda de los ojos, lo que me permitió disfrutar de mejor manera las semifinales del Clausura, porque pude ver en el equipo blanco una sincronía total en la línea defensiva, el cierre de los pasillos interiores, la basculación perfecta, la anulación de las bandas, la salida a un toque y en velocidad, la dinámica del medio, las jugadas ensayadas ya fueran de pared, de pases filtrados, de diagonales para los que llegan de segunda línea, la movilidad y efectividad de los delanteros, sin contar con el catálogo de estrategias a balón parado y un sinfín de cosas más.

Visto todo esto, no me queda más que presentarle disculpas al Sr. Coito.

No menos importante es congratularme porque la final sea entre el primero y el tercero, porque creo que del quinto para abajo no merecen pelear el título.

Cierto es que Antigua fue el que mejor jugó, pero a la hora buena al Tanque le faltó una buena lectura de partido. Otra vez será.

Este artículo también fue publicado en la Sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 8 de mayo.